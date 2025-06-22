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22 Haz 2025 08:13

İran egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tutuyor

İran egemenliğini savunmak için tüm seçenekleri saklı tutuyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkenin üç nükleer tesisine yönelik saldırıya tepki göstererek, “İran, egemenliğini, çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçenekleri saklı tutmaktadır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, X sosyal medya platformunda ABD’nin İran’daki üç barışçıl nükleer tesise düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bakan Erakçi paylaşımında, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olan ABD, İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak BM Şartı’nı, uluslararası hukuku ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) açıkça ihlal etmiştir” ifadesini kullandı.

Erakçi, “Bu sabah yaşananlar sarsıcı ve utanç vericidir ve kalıcı sonuçlar doğuracaktır. Birleşmiş Milletler’in her bir üyesi, bu son derece tehlikeli, yasa dışı ve suç teşkil eden eylem karşısında ciddi şekilde endişe duymalıdır diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca, “BM Şartı’nın meşru müdafaa hakkı tanıyan hükümleri uyarınca, İran egemenliğini, ulusal çıkarlarını ve halkını savunmak için tüm seçeneklerini saklı tutmaktadır.”

News ID 1928054

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