Hamas, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığını kınadı

El Mayadin'e göre, Hamas Hareketi yayımladığı bildiride ABD'nin İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Hamas'ın açıklamasında, "ABD’nin İran’ın egemenliğine yönelik saldırısını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu saldırı, tehlikeli bir eylem, Siyonist rejimin planlarının peşinden körü körüne gitmek ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "İran halkı ve liderliğiyle dayanışmamızı ilan ediyoruz ve eminiz ki bu ülke kendini savunma gücüne sahiptir." vurgulaması yapıldı.