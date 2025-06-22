  1. Dünya
  2. Ortadoğu
22 Haz 2025 07:29

Hamas, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığını kınadı

Hamas, ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığını kınadı

Hamas Hareketi, yaptığı yazılı açıklamayla ABD'nin İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

El Mayadin'e göre, Hamas Hareketi yayımladığı bildiride ABD'nin İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Hamas'ın açıklamasında, "ABD’nin İran’ın egemenliğine yönelik saldırısını en sert ifadelerle kınıyoruz. Bu saldırı, tehlikeli bir eylem, Siyonist rejimin planlarının peşinden körü körüne gitmek ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi anlamına gelmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "İran halkı ve liderliğiyle dayanışmamızı ilan ediyoruz ve eminiz ki bu ülke kendini savunma gücüne sahiptir." vurgulaması yapıldı.

News ID 1928051

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler