İran’dan ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı bir açıklamada, ABD'nin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik vahşi askeri saldırısını — ki bu saldırı BM Şartı’nın temel ilkeleri ile uluslararası hukukun en temel kurallarının açık ve benzeri görülmemiş ihlalidir — en sert biçimde kınamakta, savaş yanlısı ve hukuk tanımaz ABD yönetimini bu büyük suçun tehlikeli sonuçlarının sorumlusu olarak görmektedir.

ABD’nin soykırımcı Siyonist rejimin suç ortaklığı ve işbirliğiyle BM üyesi bir ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı gerçekleştirilen bu askeri saldırısı bir kez daha ABD’nin politikasının ne kadar karanlık ve kirli olduğunu, İran halkına yönelik düşmanlık ve kininin derinliğini gözler önüne sermektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, ABD’nin bu saldırganlığına ve bu vahşi rejim tarafından işlenen suçlara karşı sonuna kadar direneceğini ve ülkenin güvenliği ile ulusal çıkarlarını savunma hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır.

Bu saldırı, İsrail rejiminin 13 Haziran’da İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik başlattığı geniş çaplı askeri saldırının onuncu gününde gerçekleşmiş ve ABD ile Siyonist rejimin bu saldırıların planlanmasındaki ortaklığını net bir şekilde ortaya koymuştur.

ABD’nin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik bu saldırısı, sadece BM Şartı’nın özellikle 2. maddenin 4. fıkrasında yer alan “güç kullanma yasağı” ve ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ağır bir ihlali değil; aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının çiğnenmesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Rejimi’ne yönelik yıkıcı bir darbedir. Üstelik bu ihlal, Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından işlenmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer yetkili uluslararası kurumları bu suç teşkil eden hukuk ihlaline karşı acil adım atmaya çağırmakta; bu açık saldırı karşısındaki sessizliğin, dünyayı benzeri görülmemiş ve büyük bir tehlikeye sürükleyeceği uyarısında bulunmaktadır.

İran, BM’nin kurucu üyelerinden biri olarak, bu kuruluşun ve sorumluluk sahibi tüm üyelerinin, ABD’nin açık hukuk ihlaline karşı görevlerini yerine getirmesini beklemektedir.

BM Güvenlik Konseyi’nden, acil bir toplantı düzenleyerek ABD’nin İran’a karşı işlediği saldırı suçunu en sert şekilde kınamasını ve bu ülkenin uluslararası hukuk kurallarını alenen ihlal etmesinin hesabını sormasını talep ediyoruz.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansın Yönetim Kurulu’ndan, ABD’nin İran’ın Ajans gözetimindeki barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehlikeli saldırısına karşı acil bir oturum düzenleyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyoruz.

Dünya unutmamalıdır ki, diplomatik bir sürecin ortasında, ABD diplomasiye ihanet ederek, İsrail rejiminin saldırganlığına destek vermiş ve şimdi o yasa dışı eylemlerin devamı olarak İran’a karşı tehlikeli bir savaş başlatmıştır.

Artık herkes net bir şekilde görmektedir ki, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olduğunu iddia eden bir ülke, hiçbir ilke ya da ahlaki değere bağlı değildir ve soykırımcı ve işgalci bir rejimin çıkarlarını ilerletmek için her türlü yasa dışı eylemi ve suçu işlemekte bir an bile tereddüt etmemektedir.