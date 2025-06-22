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22 Haz 2025 09:11

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınadı

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınadı

Filistin İslami Cihad Hareketi, İran’a destek verdiğini belirterek, ABD’nin bu ülkeye yönelik saldırısıyla bir kez daha Siyonist rejimin ve onun terörist eylemlerinin destekçisi olduğunu kanıtladığını vurguladı.

El-Mesire'ye göre, Filistin İslami Cihad Hareketi yayımladığı bildiride, ABD’nin İran’a yönelik açık saldırısını bu ülke halkına karşı bir savaş ilanı olarak nitelendirdi.

İslami Cihad Hareketi tarafından yayınlanan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bu saldırı, ABD yönetiminin bölgemizdeki halkların ilerlemesinin ve meşru haklarına ulaşmasının en büyük düşmanı olduğunu göstermektedir. Trump yönetiminin yaptıkları, bu hükümetin Siyonist rejimin bölge halklarına yönelik terörist eylemlerinin başlıca destekçisi olduğunu ortaya koymaktadır.”

İslami Cihad Hareketi, “İran halkına tam desteğimizi ilan ediyoruz ve diğer halklardan, ABD ve Siyonist rejimin planlarına karşı uyanık olmalarını istiyoruz. İran’a yönelik bu saldırı, diğer bölge halklarına yönelik saldırı planlarının bir parçasıdır” ifadesini kullandı.

News ID 1928057

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