Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınadı

El-Mesire'ye göre, Filistin İslami Cihad Hareketi yayımladığı bildiride, ABD’nin İran’a yönelik açık saldırısını bu ülke halkına karşı bir savaş ilanı olarak nitelendirdi.

İslami Cihad Hareketi tarafından yayınlanan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bu saldırı, ABD yönetiminin bölgemizdeki halkların ilerlemesinin ve meşru haklarına ulaşmasının en büyük düşmanı olduğunu göstermektedir. Trump yönetiminin yaptıkları, bu hükümetin Siyonist rejimin bölge halklarına yönelik terörist eylemlerinin başlıca destekçisi olduğunu ortaya koymaktadır.”

İslami Cihad Hareketi, “İran halkına tam desteğimizi ilan ediyoruz ve diğer halklardan, ABD ve Siyonist rejimin planlarına karşı uyanık olmalarını istiyoruz. İran’a yönelik bu saldırı, diğer bölge halklarına yönelik saldırı planlarının bir parçasıdır” ifadesini kullandı.