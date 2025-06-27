İran'dan Almanya Başbakanı'nın Siyonist rejimi desteklemesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı'nın saldırgan ve soykırımcı Siyonist rejime destek vermesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi paylaşımında, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırgan ve soykırımcı bir rejimi destekleyerek, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırmakta ısrar ediyor. Bir devlet adamının açık bir saldırı eylemini ve uluslararası hukukun ağır ihlalini görmezden gelmesi, bırakın görmezden gelmeyi, bu suçu meşrulaştırmaya çalışması, son derece aşağılık bir durumdur" ifadesini kullandı.

Bekayi, "Bir ülkenin lideri, 1945 Berlin’inin mirasından gelen ‘Bir daha asla savaş olmasın’ (Nie wieder Krieg) sloganına sırt çeviriyor ve saldırıları, savaş suçlarını ve soykırımı destekliyorsa, bu sadece tarihin vicdanından uzaklaşmak değil, aynı zamanda Alman halkının ortak vicdanına da saygısızlıktır" dedi.

Bekayi ayrıca, "İran, Saddam Hüseyin rejimine kimyasal silah verenleri ve bugün saldırgan taraftan yana duranları asla unutmayacak ve onları affetmeyecektir" vurgusunu yaptı.