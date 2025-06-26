İran’ın İsrail’e saldırı detayları: 12 günde 20 bin alarm çaldı

Tel Aviv Üniversitesi İç Güvenlik Akademisi’nin yayımladığı resmi verilere göre, İran’ın “Gerçek Vaat 3” adlı operasyonuyla 12 gün içinde toplam 591 balistik füze saldırısı, 1050 İHA saldırısı düzenlendi.

Siyonist rejiö Savaş Bakanlığı verilerine dayanarak açıklanan raporda, bu saldırılar sonucunda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 3491 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, 11 bin yerleşimci evsiz kaldı ve 38 bin 700 zarar tazminatı talebi yapıldı.

12 gün boyunca toplam 19 bin 434 kez siren çaldı; bunların yüzde 41’i kuzey bölgelerinde, yüzde 45’i merkez bölgelerinde, yüzde 14’ü ise güney bölgelerinde gerçekleşti.