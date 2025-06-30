İran: ABD, bir Arap ülkesi aracılığıyla ateşkes teklif etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Russia Today'a verdiği röportajda, ABD’nin bir Arap ülkesi aracılığıyla İran’a ateşkes ve saldırgan eylemlerin durdurulması yönünde teklif ilettiğini açıkladı.

Bekayi bölgede yaşanan gelişmelere dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“ABD, bir Arap ülkesi aracılığıyla bizimle temasa geçerek ateşkes ve saldırgan faaliyetlerin durdurulmasını teklif etti. Ancak aynı zamanda, Siyonist rejim yerleşim yerlerine, hastanelere, ambulanslara ve sağlık personeline doğrudan saldırılarda bulundu.

Bu saldırılar, ABD ve İsrail’in bölgedeki diplomasi zeminini tamamen tahrip ettiğini açıkça gösteriyor. Güvenin yeniden tesis edilmesi onların sorumluluğundadır. İran halkı, son dört haftada yaşanan olaylara karşı derin bir öfke duymaktadır.

Ne yazık ki Avrupa ülkeleri bu açık saldırıyı kınamak yerine meşrulaştırma yoluna gittiler. Biz ise herhangi bir saldırgana karşı kendimizi savunma konusunda kararlıyız.

Bu süreçte nükleer ve stratejik tesislerimize ciddi zararlar verildi. El Udeid Hava Üssü’nü hedef almamızın nedeni, bu üssün doğrudan ABD’ye ait olmasıdır.”

Bekayi İran’ın uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam edeceğini ve bölgede güvenliğin sağlanmasının, saldırıların durdurulmasına ve faillerin hesap vermesine bağlı olduğunu vurguladı.

