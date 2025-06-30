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30 Haz 2025 16:45

Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile görüştü.

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. 

News ID 1928325

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