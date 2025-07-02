Çin: İran nükleer sorunu diplomasi yoluyla çözülmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran nükleer sorununun siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında mevcut İran durumu hakkındaki soruları yanıtladı. Mao Ning, Ortadoğu’da son zamanlarda patlak veren ciddi çatışmaların nedenlerinin oldukça net olduğunu vurguladı.

Çin'in Ortadoğu bölgesinde sürdürülebilir ve etkili bir ateşkes sağlanması, ayrıca bölgenin yeniden barış ve istikrara kavuşmasını umduğunu belirten Mao Ning, tüm tarafların aynı yöne ilerleyerek İran nükleer sorununun siyasi çözüm yoluna geri döndürülmesini temenni ettiklerini ifade etti.