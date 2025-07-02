UAEA’dan İran’ın işbirliğini askıya alma kararına tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın Ajans ile işbirliğini askıya alma kararına tepki göstererek, Tahran’dan resmî bilgi beklediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İran Meclisi, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara yanıt olarak, UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasına dair iki aşamalı bir yasa tasarısını onaylamıştı. Bu yasa, Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayının ardından bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından resmen yürürlüğe kondu.

Yeni yasaya göre İran hükümeti, nükleer tesislerin ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar, Ajans ile olan tüm işbirliğini geçici olarak durdurmakla yükümlü.

UAEA konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gelişmelerin farkındayız. Ancak İran’dan resmi ve ayrıntılı bilgi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.