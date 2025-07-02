İran: UAEA raporu, İsrail ve ABD saldırılarına bahane oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran karşıtı son raporunun, İsrail ve ABD’nin ülkesine yönelik saldırılarına gerekçe oluşturduğunu söyledi.

VYORY medya platformuna konuşan Bekayi, İran’ın uluslararası kuruluşlarla, özellikle de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile düşmanlık içinde olmadığını belirtti.

İranlı diplomat İran halkının, Ajans’ın tutumundan ciddi şekilde öfkeli ve rahatsız olduğunu vurguladı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi’yi de eleştiren Bekayi Grossi’nin İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu bildiğini, hatta bunu CNN’e verdiği röportajda da kabul ettiğini, ancak son raporunda Avrupa Üçlüsü (İngiltere, Fransa, Almanya) ve ABD’ye İran’a karşı karar çıkarmaları için fırsat sunduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, UAEA’nın güvenilirliğini koruması gerektiğini, tarafsızlık ilkesinden sapmasının kuruma olan güveni zedeleyeceğini vurguladı.

