Aşura olayı ve direnişin sembolü; Hüseyin cephesinin savaşı devam ediyor

Aşura olayı "direnişin" sembolüdür. İmam Hüseyin (a.s) ve arkadaşları, baskı ve şiddete karşı durarak, isimlerini tarihe "direniş sembolu" olarak yazdırdılar. İmam ve arkadaşları, münafıkların batıl cephesinde olduklarını kanıtladılar ve şehitlik ruhunu yeniden canlandırdılar. Tarihe baktığımızda, Aşura macerası, Tevvabin, Muhtar ve Zeyd bin Ali kıyamı da dahil olmak üzere çeşitli hareketlerin yolunu açtığını görüyoruz. Çağdaş dünyada, direniş aynı zamanda Siyonist rejime karşı haklı mücadelede bir modeldir; Fukuyama şöyle diyor: "Şiilik, bizim (Batı) ulaşamadığımız yükseklerde uçan bir kuştur. Bu kuşun iki kanadı vardır, yeşil ve kırmızı. Yeşil kanat Mehdiliği ve adaleti, kırmızı kanat ise Aşura'yı ve şehitliği temsil eder."

İslam Devriminin emperyal rejime karşı kazandığı zafer, İran güçlerinin Baas'a saldırganlığına karşı direnişi, Lübnan Hizbullahı, Yemen Ensarullahı, Irak Haşdi Şabi, Hamas ve Filistin İslami Cihadı'nın Siyonist rejime karşı direnişi çağdaş dönemdeki direnişin önemli örnekleridir.

Kutsal Savunma'nın 8 yılı boyunca Aşura ruhu, İran güçlerinin düşmana karşı zafer kazanmasına yol açtı. Merhum İmam'ın dediği gibi: "Savaşa Hüseyin (AS) gibi girdik ve Hüseyin (AS) gibi şehit olmalıyız." Ayrıca, Amerikalı Profesör Bill, Kuveyt'te dayatılan savaş sırasında şöyle demişti: "İslam Devrimi'nin İran'da devam etmesinin faktörlerinden biri şehitlik arayışıdır."

İran devriminden etkilenen ve İmam Hüseyin'in (a.s.) direnişinden ilham alan Güney Lübnan halkı ayağa kalktı ve Siyonist-Amerikan düşmanına karşı direndi. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah şöyle dedi: "Kerbela olayından ahiretimizi inşa etmek için faydalanacağız ve İmam Hüseyin'in (a.s.) ve arkadaşlarının elde ettiği zaferi tekrarlayabiliriz." demişti.

İran'daki Ensarullah Yemen'in özel kültür temsilcisi Ahmed el-İmam, Mehr muhabirine verdiği röportajda, İmam Hüseyin'i (a.s.) Allah'ın düşmanlarına karşı bir ayaklanma modeli olarak değerlendiriyor ve İran, Lübnan, Yemen, Irak ve Filistin halkının Kudüs ve Amerika'nın işgalci rejimine karşı direnişinin Hüseyin'in (a.s.) ayaklanması temelinde şekillendiğini söylüyor.

İmam Hüseyin'in (a.s.) sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda insanlık için de eksiksiz bir okul olduğunu vurguluyor.

Yemen'in Ensarullah lideri Abdul Malik el-Husi de ortak dinimiz İslam'ın bizi İmam Hüseyin (a.s.) gibi düşmana karşı koymaya zorladığına inanıyor. Husi, Aynı Aşura zihniyeti, Yemen'in ABD tarafından da desteklenen Suudi saldırganlığına 8 yıl boyunca direnmesine neden oldu ve sadece yenilgiye uğramadı, aynı zamanda Riyad'ı Yemen'e karşı savaşı sona erdirmeye zorladı kanaatinde.

Aşura olayından sadece Şiiler ilham almamıştır! Aynı zama da, dünyada Aşura olayından ve mesajlarından etkilenen ve İmam Hüseyin'i (a.s.) ve onun direnişini baskıya karşı mücadelelerinde bir model olarak ifade eden hareketler vardır; Hindistan'ın manevi lideri Gandhi, İmam Hüseyin'i (a.s.) Hindistan halkı için bir örnek olarak gösterir ve şöyle der: İslam'ın büyük şehidi İmam Hüseyin'in (a.s.) hayatını dikkatlice okudum ve Kerbela sayfalarına yeterince dikkat ettim ve Hindistan'ın muzaffer bir ülke olmak istiyorsa İmam Hüseyin'in (a.s.) örneğini izlemesi gerektiği benim için netleşti.

Pakistan'ın büyük komutanı Muhammed Cinnah da İmam Hüseyin'in (AS) kıyamı ve bu olaydan İslam toplumunun rol modeli hakkında, dünyada İmam Hüseyin'in (AS) gösterdiği fedakarlıktan ve hayal gücünden daha iyi bir cesaret örneği olmadığını söyledi.

İmam Hüseyin'in (a.s.) kıyamı ile sahte Siyonist rejime karşı direniş arasında benzerlikler vardır. İmam, Kerbela'da Yezid'in zulmüne karşı ayaklandı ve Kudüs'teki işgalci rejime karşı mücadele, Siyonistlerin dünyadaki ezilen insanlara yönelik zulmüne karşı bir ayaklanmadır. İmam Hüseyin (a.s.) ve sadık yoldaşları, İslami ilkeleri ve değerleri korumak için canlarını feda ettiler ve Siyonist rejime karşı mücadelede birçok insan Filistin halkının özgürlüğü ve hakları ve ezilenleri savunmak için canlarını feda etti. Bu benzerlikler, hem İmam Hüseyin (a.s.) zamanında hem de günümüzde hakikat ve adalet mücadelesinin devam ettiğini ve farklı nesillere ilham verdiğini göstermektedir.

Yazar: Elnaz Rahmetnejad