D-8 üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri toplandı

Gelişen Sekiz (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri toplandı.

Toplantıda üye ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Söz konusu toplantıya İran'ı temsilen ülkemizin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade katıldı.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) nedir?

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyondur. D-8’in resmi olarak kuruluşu 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Devlet/Hükümet Başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile ilan edilmiştir.

D-8’in kurulmasına yönelik ilk adım, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" dır.

Bu konferansın ardından gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarını müteakip, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile D–8 resmen kurulmuştur.

Toplam nüfusu 1,2 milyar ve toplam ekonomik büyüklükleri yaklaşık 5 trilyon Dolar olan D-8 ülkelerinin toplam ihracatı küresel ticaretin %10’unu oluşturmaktadır.

D-8 üyelerinin hepsi aynı zamanda İİT üyesi olan ve ilkeleri ile kapsadığı coğrafi alan itibariyle bölgesel olmaktan ziyade küresel bir oluşum özelliğine sahip olan D-8’e üyelik, tüm gelişme yolundaki ülkelere açıktır.

D–8’in amaçları; üye devletlerin küresel ekonomideki pozisyonunu güçlendirmek, ticaret ilişkilerinde bu ülkelere yeni fırsatlar yaratmak ve ticareti çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılım sağlamak ve yaşam standardının güçlendirilmesidir.