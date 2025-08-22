İran ile Avrupa arasında yeni tur görüşmeler yakında

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başta olmak üzere Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, 3 Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) tetik mekanizmasını (snapback) kullanma tehdidine değinerek, bu ülkelerin bu mekanizmaya başvurmak için hukuki veya ahlaki bir yetkiye sahip olmadığını vurgulayarak, böyle bir eylemin sonuçları konusunda uyardı.

İran'ın diplomasiden vazgeçmeyeceğini belirten Erakçi, Tahran’ın İran halkının hak ve çıkarlarını güvence altına alan her türlü diplomatik çözüme hazır olduğunu söyledi.

Avrupa'nın BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı uzatma önerisine yanıt olarak İran Dışişleri Bakanı, bu kararın BMGK’nin yetkisi dahilinde olduğunu ve İran'ın yalnızca bu konseydeki dostlarıyla istişare edip görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Görüşmeler önümüzdeki Salı günü Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde devam edecek.

Taraflar önümüzdeki Salı günü Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir görüşme yapılması konusunda anlaşı. Görüşmenin adresi hakkında bilgi paylaşılmadı.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri, İran nükleer programla ilgili konuları ele almak üzere 25 Temmuz'da İstanbul’da yeniden görüşmelere başladı. Heyetler, İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda basına kapalı olarak bir araya geldi.

İstanbul'daki toplantıdan, İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere devam kararı çıktı.