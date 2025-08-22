Laricani: İranlılar asla teslim olmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi web sitesi “KHAMENEI.IR”a verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Laricani, müzakere hakkında, ‘’Benim tavsiyem İran'ın asla diplomasiyi terk etmemesidir, çünkü diplomasinin kendisi bir araçtır. Müzakere, karşı taraf savaşın iyi bir şey olmadığını anlayıp, sorunları müzakere yoluyla çözmek istediğinde sonuç verir; Ancak müzakereyi başka bir eylemi gerçekleştirmek için kullanmak istiyorsa, bu doğru bir müzakere değildir.’’ dedi.

Laricani, 12 Günlük Savaş’ta karşıt tarafların "İranlılar teslim olmayacak" gerçeğini anladığını söyledi.

‘’Hemen hemen bütün büyük ülkeler düşmanımızın bu savaşta stratejik bir yenilgiye uğradığını anlamış oldu’’ diyen Laricani, düşmanın savaşı kendisi başlatmış olmasına rağmen, savaşı bitirmek için çırpındığını söyledi.

Laricani, İran ile Siyonist İsrail arasında yeniden savaş çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bu sorunun cevabını vermek kısmen bize, kısmen de düşmana kalmış. Savaş henüz bitmedi, hazırlıklı olmamız gerek.’’

Direniş hareketleriyle ilgili olarak Laricani, ''Direniş güçlerine hiçbir zaman emir vermedik. Şimdi İran'la bağlantılı olduklarını söylüyorlar; evet bağlantımız var, çünkü onlar bizim kardeşimiz. Onlar kendileri bağımsız olarak karar verir. Biz her zaman direnişi destekledik ve İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi direnişi desteklemektir.’’ diye konuştu.

Ali Laricani, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 12 Günlük Savaş’ta Siyonist rejimle işbirliği yaptığına dair kanıt olmadığını belirterek, ''Azerbaycan komşu ülkemiz. Kültürel bağlar açısından bize çok yakın ve dost bir ülkedir.’’ değerlendirmesinde bulundu.