Sözcü Bakayi, İran-Avrupa müzakerelerine ilişkin son durumu açıkladı

İran-Avrupa müzakerelerine ilişkin son durumuna dair açıklamada bulunan Bekayi, ''Bakan Erakçi Cuma günü (22 Ağustos) Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirecek.'' dedi.

Bekayi, ''Telefon görüşmesinde nükleer mesele ve İran'a uygulanan zalimane yaptırımların kaldırılması gibi konular ele alınacak. Ayrıca İran'ın nükleer tesislerine saldıranların sorumlu tutulması konusu gündeme getirilecek.'' ifadesini kullandı.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri, İran nükleer programla ilgili konuları ele almak üzere 25 Temmuz'da İstanbul’da yeniden görüşmelere başladı. Heyetler, İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda basına kapalı olarak bir araya geldi.

İstanbul'daki toplantıdan, İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere devam kararı çıktı.