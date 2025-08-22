  1. Siyaset
İranlı komutan uyardı: Daha sert karşılık veririz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ''Her türlü yeni saldırganlığa daha sert ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz.'' dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Savunma Sanayii Günü dolayısıyla Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade'ye tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta, ''İran'ın savunma kabiliyetlerinin hızlı ve güçlü şekilde ilerlemesi, Ayetullah Hamanei'nin İran Silahlı Kuvvetlerine ve ülkenin savunma sanayiine ve özellikle de Savunma Bakanlığı'na olan yüksek güveninin ve stratejik liderliğinin bir sonucudur.'' ifadesine yer verildi.

Tümgeneral Hatemi, yerli ve milli imkanlarına güvenen İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayii gelişimi için hiçbir yabancı tarafın iznini beklemeyeceğini vurguladı.

12 Günlük Savaş'ta düşmanların kurduğu komploların çökertildiğini kaydeden Tümgeneral Hatemi, ''Bugün de İran Ordusu'ndaki vatan evlatları her türlü saldırganlığa daha sert ve kararlı bir şekilde cevap vermeye hazırdır.'' dedi.

