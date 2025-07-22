ABD, bir kez daha UNESCO'dan çekildi

ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) 2026 yıl sonunda çekileceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin UNESCO'dan çekildiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, New York Post’a yaptığı açıklamada Washington yönetiminin, UNESCO’dan çekilme kararı aldığını söyledi.
Kelly, UNESCO’nun Amerikalıların Kasım ayında oy verdiği sağduyulu politikalarla tamamen uyumsuz, ayrıştırıcı kültürel ve sosyal davaları desteklediğini ifade etti.
Associated Press’in (AP) haberine göre, çekilme kararı UNESCO marjında “İsrail karşıtı önyargılar” gerekçe gösterilerek alındı.
ABD’nin çekilme kararı, Aralık 2026 sonunda yürürlüğe girecek.
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