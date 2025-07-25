ABD’den Mısır’a füze sistemi satışı ile ilgili kritik karar 

Fransız televizyon kanalı France 24'ün haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır’a tahmini 4,67 milyar dolarlık bir bedelle Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS) satışına onay verdi.

Satış, radar sistemleri, füze mühimmatları ve lojistik destek unsurlarını kapsıyor. ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), satışa dair Kongre’yi resmi olarak bilgilendirdi.

Mısır hükümeti; 4 adet AN/MPQ-64F1 Sentinel radar sistemi, 100 adet AIM-120C-8 AMRAAM-ER füzesi, 600 adet AIM-9X Block II taktik füzesi, 150 adet AIM-9X eğitim füzesi ve çeşitli sayıda güdüm kitleri ve yedek parçaların yanı sıra çok sayıda eğitim ve bakım destek ekipmanı talep etti.

Satış kapsamında ayrıca NASAMS sınıf eğitimi, komuta-kontrol sistemleri, elektrooptik/kızılötesi sistemler, yüksek güvenlikli iletişim altyapısı (HAIPE), dost-düşman tanıma sistemleri (IFF), kripto modülleri ve yedek parça destek paketleri de yer alıyor.

