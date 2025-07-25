İranlı müzakereci, İstanbul'daki görüşmeleri değerlendirdi

İran, Avrupa ülkeleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul ederek bugün İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul'daki görüşmeleri değerlendiren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garipabadi, ''Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile birlikte E3/AB ülkeleri ile ciddi ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleyle ilgili son gelişmeleri ele aldık. Halkımıza karşı dayatılan son savaşa ilişkin Avrupa'nın tutumunu ciddi şekilde eleştirirken, tetik mekanizmasıyla ilgili görüşümüzü aktardık’’ dedi.

Garipabadi, İran ile Avrupa tarafının nükleer müzakereleri sürdürme konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekledi.

