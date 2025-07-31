  1. İran
31 Tem 2025 18:54

İran dünyanın en sıcak noktası oldu: Sıcaklık 51 dereceye ulaştı 

İran dünyanın en sıcak noktası oldu: Sıcaklık 51 dereceye ulaştı 

Bugün İran’ın Huzistan eyaletinin Omidiye şehri, 51°C sıcaklıkla son 24 saat içinde gezegenin en sıcak yeri oldu.

Bugün İran’ın Huzistan eyaletinin Omidiye şehri, 51°C sıcaklıkla son 24 saat içinde gezegenin en sıcak yeri oldu.

Dünyanın en sıcak 15 bölgesi arasında İran’ın üç kenti yer aldı: Abadan (50.4°C), Ahvaz (49.8°C) ve Dezful (49.1°C).

Bu durum, ülkenin güneybatı bölgelerinin aşırı sıcaklıklaramaruz kaldığını gösteriyor.

Uzun süreli sıcak hava koşulları, halkın sağlığı, su veelektrik temini ile günlük faaliyetler için ciddi risk oluşturuyor. Yetkililer, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde açık havada bulunmamalarını ve gereksizfiziksel aktivitelerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.

News ID 1929089

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