Anket: ABD’li gençlerin yüzde 60’ı Hamas’ı İsrail’e tercih ediyor

Harvard Üniversitesi ve Harris Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması, ABD’deki gençlerin yüzde 60’ının, devam eden Gazze savaşı bağlamında Hamas’ı İsrail’e tercih ettiğini gösterdi.

Anketin sonuçları, Amerikan The New York Times gazetesinde yayımlandı.

Sonuçlar, kampüs protestoları sırasında geldi

Anket sonuçları, ABD genelindeki üniversite kampüslerinde öğrencilerin Gazze’deki savaşın durdurulması talebiyle düzenlediği protestolar sürerken açıklandı.

Haberde, bu gelişmelerin Donald Trump yönetiminin üniversiteler üzerindeki baskısıyla eş zamanlı yaşandığı belirtildi.

Bu kapsamda, temmuz ayında bir komitenin, kampüslerde antisemitizmle mücadele tedbirlerini sorgulamak amacıyla üç üniversitenin rektörünü ifadeye çağırdığı hatırlatıldı.

Üniversiteler, Yahudi öğrencilerin güvenliğini sağlamak için yeterli çaba göstermemekle suçlanıyordu.

Önde gelen üniversiteler mali önlem alıyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre ise Harvard, Princeton ve Yale gibi önde gelen üniversiteler, siyasi baskılar karşısında mali dayanıklılıklarını artırmak için daha önce görülmemiş önlemler alıyor.

Kaynak: YDH