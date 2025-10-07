İranlı üst düzey komutan: Her türlü tehdide karşı koymaya hazırız

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, bugün İran Silahlı Kuvvetleri Yargı Teşkilatı Başkanı Hüccetü'l-İslam Purhâkan ile bir araya geldi.

Görüşmede Tuğgeneral Musevi, Haziran ayında Siyonist rejim tarafından dayatılan 12 günlük savaşta değinerek, tüm hasarların onarıldığını ve operasyonel kapasitelerin tamamen eski haline getirildiğini belirtti.

Üst düzey komutan, "Allah'ın izniyle, hasarların onarılmasıyla birlikte, herhangi bir düşman tehdidine hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazırız" dedi.

Purhâkan ise Devrim Muhafızları Hava-Uzay birliklerinin savaş sırasında önemli rol oynadığını belirterek, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) gücünün Siyonistlerin kabusu olduğunu söyledi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.