Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de alarm verdi

Filistin Sağlık Bakanlığı, yıkıcı savaşın başlamasının üzerinden iki yıl geçmesi nedeniyle yayımladığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki durumun artık sadece insani bir kriz olmadığını, sağlık alanında bir soykırıma dönüştüğünü duyurdu.

Bakanlık son 730 gün içinde sağlık sisteminin ana altyapılarının doğrudan ve dolaylı saldırılarla hedef alındığını, hastanelerin ise adeta sağlık hizmetlerinden yoksun binalara dönüştüğünü belirtti.

Raporda şu veriler paylaşıldı: 67 bin 173 kişi şehit düştü, 169 bin 780 kişi yaralandı. Şehitler arasında 20 bin 179 çocuk, 10 bin 427 kadın, 4 bin 813 yaşlı ve 31 bin 754 erkek bulunuyor. Ayrıca 1701 sağlık çalışanı şehit edildi, 362 sağlık çalışanı ise tutuklandı.

Gazze'deki 38 hastaneden 25’i tamamen hizmet dışı kalırken, yalnızca 13 hastane kısıtlı ve zor şartlarda faaliyet gösteriyor. 157 birincil sağlık merkezinden 103’ü yıkılmış ve sadece 54’ü sınırlı şekilde hizmet verebiliyor.

Bakanlık, ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığının ciddi boyutlara ulaştığını, ilaçların yüzde 55’inin, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 66’sının ve laboratuvar ekipmanlarının yüzde 68’inin tükendiğini bildirdi. Hastane yataklarının doluluk oranı Eylül sonu itibarıyla yüzde 225’e çıkarken, geçen yıl bu oran yüzde 82 idi.

Açıklamada, kötü beslenme ve açlık nedeniyle şimdiye kadar 460 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 154’ünün çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca 51 binden fazla beş yaş altı çocuk ağır malnütrisyonla mücadele ediyor. Aşılama durduğu için çocukların aşılama oranı yüzde 80’e geriledi ve çocuk felci aşısının dördüncü dozu durduruldu.

4900’den fazla kişinin uzuv kaybı yaşadığı, uzun vadeli rehabilitasyon ve destek programlarına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Kapıların kapalı olması nedeniyle 18 bin hastanın Gazze dışına tedavi için seyahat edemediği, bunların arasında 5 bin 580 çocuk bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çalışanların can güvenliği tehlikesine rağmen sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini vurguladı. Bakanlık, uluslararası toplumdan acil müdahale talep ederek ilaç ve tıbbi ekipman sağlanması, hastaların desteklenmesi ve sağlık çalışanlarının korunması çağrısında bulundu. Ayrıca İsrail’in sağlık sistemine yönelik kuşatma ve yıkımının açık bir suç olduğunu belirtti.

