Yaptırım mekanizmasının İran-Avrasya serbest ticaret sürecine etkisi yok

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Emir Roşenbahş Ganbari, Snapback uygulamasından sonra ticaret anlaşmalarının akıbeti hakkında Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada,“Avrasya Serbest Ticaret Bölgesi alanında özel bir gelişme olacağını sanmıyoruz. Pakistan ile olan serbest ticaret durumu da neredeyse benzer. Zira şu anda bazı kararların uygulanmasında ülkeler arasında bir takım boşluklar mevcut ve bu durum Snapback’in etkisini azaltıyor” dedi.

Ganbari açıklamasında, “Ticari ilişkilerimizde en az zararın oluşmasını sağlamak için bazı tedbirler ve çözümler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle mal ticareti alanında, ticari akışın en yüksek seviyede devam etmesi için bir mekanizma tasarlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

tercihli ticaretin ülkeler arasındaki ticari dengeyi gümrük vergileri gibi araçlarla sağlamak anlamına geldiğini vurgulayan Ganbari, “Bazı ülkeler için tarifeleri düşürebilir, bazıları için artırabilir veya üçüncü bir ülke için daha yüksek tarifeler uygulayabiliriz; böylece istenilen denge sağlanmış olur” diye kaydetti.