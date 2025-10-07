Hamas Sözcüsü: İran, Yemen ve Lübnan İslami Direnişi’nin çabalarını takdir ediyoruz

Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının derhal durdurulmasının Filistin halkının öncelikli talebi olduğunu vurguladı. Berhum, İran, Yemen’deki Ensarullah hareketi ve Lübnan’daki direniş güçlerinin desteklerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

“95 Bin Sivil Hayatını Kaybetti”

El-Cezire’ye konuşan Berhum, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının sistematik bir soykırıma dönüştüğünü ifade ederek, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin yüzde 95’inin savunmasız siviller olduğunu söyledi. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde 80 Filistinli esirin işkence sonucu şehit olduğunu belirtti.

“Aksa Tufanı Tarihi Bir Dönüm Noktasıydı”

Berhum, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonunun yalnızca askeri bir saldırı değil, Filistin davasını yok etme girişimlerine karşı tarihi bir yanıt olduğunu kaydetti. Operasyonun, işgalcilerin gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığın ana kaynağının İsrail olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

“Ateşkes Görüşmelerinde Kalıcı Çözüm Hedefleniyor”

Berhum, Hamas heyetinin Kahire’de yürüttüğü ateşkes görüşmelerinde tam bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti. Hamas’ın, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, insani yardımların engelsiz girişini ve adil bir esir takasını kapsayan bir anlaşma hedeflediğini ifade etti.

“Netanyahu'nun Süreci Sabote Etmesine Karşı Uyarıyoruz”

Berhum, Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’nun daha önce olduğu gibi bu süreci de sabote etmeye çalıştığını ve bu yöndeki girişimlere karşı uluslararası toplumu uyardıklarını söyledi.

“Uluslararası Toplumdan ve Bölge Ülkelerinden Daha Fazla Destek Bekliyoruz”

Hamas sözcüsü ayrıca İran, Yemen’deki Ensarullah ve Lübnan’daki direniş güçlerinin yanı sıra Katar, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

“Tüm İslam Dünyasına İsrail’e Karşı Yaptırımları Artırma Çağrısı”

Berhum, tüm Arap ve İslam ülkelerini İsrail’e karşı ekonomik ve diplomatik yaptırımları hayata geçirmeye çağırarak, Filistin halkının kendi topraklarında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşama hakkının tartışılamaz olduğunu vurguladı. Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletinin kurulmasının artık her zamankinden daha yakın olduğunu sözlerine ekledi.

