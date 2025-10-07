Mısır Dışişleri Bakanı: ABD heyeti ateşkes görüşmelerine katılacak

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati, Alman mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki Amerikan heyetinin, Gazze’de devam eden ateşkes görüşmelerine katılacağını açıkladı.

Abdülati, İsrail ve Hamas heyetleri arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde süren görüşmelerin bölgesel katılımla devam ettiğini ve yarın ABD heyetinin de bu müzakerelerde yer alacağını belirtti.

Badr Abdülati, Almanya’dan meslektaşı Johann Wadephul ile Witkoff ile gerçekleştirdiği uzun görüşmede, ABD planının onaylanması ve Filistinlilerin korunması amacıyla uluslararası güçlerin konuşlandırılmasının önemine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Öte yandan, Pazartesi akşamı, Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak sunduğu planın ilk aşamasının uygulanması için Hamas ile Siyonist rejim heyetleri arasında Şarm El-Şeyh’de dolaylı görüşmeler başlamıştı.

