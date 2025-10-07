Erakçi'den ABD Başkanı Trump'ın İran iddiasına tepki

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabı X üzerinden ABD Başkanı Donal Trump'ın İran'ın nükleer programı hakkındaki son iddiasına tepki gösterdi.

Erakçi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere değinerek, ''ABD Başkanı, müzakerelerin tutanaklarına baksaydı, yeni ve tarihi bir nükleer anlaşmayı kutlamaya ne kadar yakın olduğumuzu görürdü’’ dedi.

''Trump, Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığına dair hiçbir bilgi olmadığını unutmamalı’’ diyen Erakçi, Irak savaşının binlerce Amerikalının ölümüne yol açtığını ve ABD’nin milyarlarca parasını heba ettiğini ifade etti.

Erakçi, ''Benzer şekilde İsrail rejimi ABD’yi İran halkına saldırması için kandırdı. Ancak (İsrail'in iddiasına göre) İran'ın nükleer silah geliştirmeye ‘bir ay içinde’ yaklaşacağını gösteren hiçbir bilgi yoktu. Bu saldırı (İran'a dayatılan savaş) başarısız olduktan sonra, İsrail şimdi İran'ın savunma gücünden hayali bir tehdit oluşturmaya çalışıyor.'' ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, Amerikan vatandaşlarının Siyonist İsrail'in "bitmeyen savaşları"ndan bıktığını dile getirdi.