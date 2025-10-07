Papa Leo Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni bugün yaptığı yazılı açıklamada Papa'nın 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi, hemen ardından da Lübnan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bruni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul eden Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti sırasında İznik'e de gideceğini açıkladı.

Vatikan Sözcüsü açıklamasında "Türkiye ziyareti, İznik'teki Nicea Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle yapılacak bir hac ziyaretini de içerecek" dedi.

Türkiye ziyareti aslında bir önceki Papa Françesko döneminde gündeme gelmişti. Ancak Papa Françeşko, Mayıs ayında hayatını kaybetti ve Katolik Kilisesi yeni lideri olarak ABD'li Prevost'u Papa seçti.

Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek 5. Papa olacak.

DW