İran ve Türkiye kültür bakanlarının katılımıyla “Hafız Gecesi” Ankara’da düzenlenecek

İran’ın Türkiye Kültür Müşaviri Seyyid Kasım Nazemi, İran’ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi’nin anısına düzenlenecek “Hafız Gecesi”nin Ankara’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Nazemi’nin açıklamasına göre, etkinlik 14 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın tarihi salonunda yapılacak. Program kapsamında İran Milli Orkestrası sahne alacak.

Etkinlik, 2025 İran-Türkiye Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenecek olup, İran Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yapacaklar.

Nazemi, Fars edebiyatının ve şiirinin Türkiye’deki önemine değinerek şunları söyledi:

“İran kültürü ve sanatı, tarih boyunca iki ülkenin kültürel bağlarını güçlendirmiştir. ‘Hafız Gecesi’, iki ülkenin ortak edebi ve kültürel mirasını onurlandırmak ve Hafız-ı Şirazi’nin dünya edebiyatındaki yerini anmak amacıyla düzenlenmektedir.”

Programda, Hafız’ın şiirlerinden esinlenen İran ve Türk geleneksel müziklerinden seçkiler sunulacak ve her iki ülkeden onlarca müzisyen ortak performans sergileyecek. Törenin sonunda ise Türk Fars dili ve edebiyatı uzmanları ile İranologlar onurlandırılacak.

Nazemi ayrıca, kültür yılı etkinlikleri kapsamında önümüzdeki aylarda Türkiye Milli Orkestrası’nın da Tahran’da konser vereceğini belirtti.