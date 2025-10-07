Hizbullah’tan “Aksa Tufanı”nın ikinci yıldönümüne özel bildiri

Lübnan Hizbullahı, “Aksa Tufanı” operasyonunun ikinci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı bildiride, Filistin direnişiyle dayanışmasını yeniledi ve operasyonun “İsrail rejiminin gerçek yüzünü açığa çıkardığını” ilan etti.

Hizbullah’ın açıklamasında, hareketin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceği vurgulandı. Bildiride, “kararlı ve sabırlı bir halkın, siyonist rejime karşı onur ve vakar dersi verdiği” kaydedildi.

Açıklamada öne çıkan noktalar şöyle:

“Aksa Tufanı”nın başından itibaren işgal rejiminin insanlık dışı ve saldırgan niteliğini ortaya koyduğu, bu rejimin ABD desteğiyle uluslararası hukuk ve insanı hassasiyetleri hiçe saydığı ifade edildi.

- Bölgenin güvenliği, istikrarı ve geleceğinin, Arap ve İslam ülkelerinin ortak tutum, söz birliği ve direnişi destekleme iradesine bağlı olduğu vurgulandı. Hizbullah, işgal rejiminin “İslam ümmetinin kalbine saplanan hançer” ve “kanserojen bir ur” olduğuna dikkat çekti.

- Hareket, Seyyid Hasan Nasrallah ile Haşim Sefiyuddin başta olmak üzere direniş şehitlerinin yolunu sürdürme taahhüdünü yinelerken, Filistin halkı ile tüm direniş hareketlerine ve Gazze’ye destek veren ülke ve aktörlere (İran, Yemen, Irak ve özgürlük yanlısı diğer milletler) selam gönderdi.

- Hizbullah bildirisi, Filistin halkının toprakları uğruna verdiği mücadeleyi övdü; bu direnişin tarihte kalıcı bir anı olduğunu, işgal sonlanana dek devam edeceğini ve nihayetinde Filistin topraklarının asıl sahiplerine geri döneceğini belirtti.

Hizbullah, bildirisini “bu büyük gündür; toprakları için ayağa kalkan, savaşan, özveride bulunan ve direnç gösteren bir halkın yadigârı” ifadesiyle sonlandırdı ve Filistin’in nihai zaferine dair inancını yineledi.