Neçirvan Barzani: İran'a minnettarız

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, son günlerde Erbil’de düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) Forumu’nda İran-IKBY ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, ''İran bizim önemli komşularımızdan biri. İran'la uzun bir sınırımız var ve ikili ilişkilerimizin zarar görmesini asla istemiyoruz.'' dedi.

''İran ile ticaret hacmimiz 11 milyar dolara ulaştı''

''İran ve IKBY arasında 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var’’ diyen Barzani, Tahran'a yaptığı son ziyaretin ardından İran-IKBY ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi.

Barzani, ''İran’a yaptığım ziyarette İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile yaptığım görüşme sonrasında, İran ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde iyileştiğine ve olumlu değişiklik yaşandığına inanıyorum’’ ifadesini kullandı.

İran’la ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Barzani, ''Kürdistan Bölgesi İran için asla bir tehdit kaynağı haline gelmeyecektir. İran, zor zamanlarda bize destek oldu.'' diye konuştu.

''İran'a minnettarız''

Neçirvan Barzani, IKBY’ye verdiği destek için İran’a minnettar olduklarını söyledi.

