İran'dan "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü vesilesiyle kişisel sayfasında yayımladığı mesajda şöyle yazdı:

“Filistin, adalet arayışı ve insani dayanışma için en evrensel dava ve insanlığın vicdanındaki en derin yaradır.”

Bekayi mesajına ayrıca, “Irkçı işgalci rejim, ABD ve müttefiklerinin verdiği tam dokunulmazlıkla Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürürken, uluslararası toplumun sadece sözle değil, etkili eylemle Filistin halkının meşru direnişini destekleme konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluğunu; işgale son verilmesi ve halkın temel öz-kader belirleme hakkının sağlanması gereğini hatırlatıyoruz.” ifadesini kullandı.