Chadormalou'yu yenen Traktör, ligde üçüncü sıraya yükseldi

Tebriz kentini futbol sahnesinde temsil eden Traktör Sazi, İran Premier Ligi'nin 11. haftasında Chadormalou'yu mağlup etti.

Hırvat teknik adam Dragan Skocic’in çalıştırdığı Traktör, İran Premier Ligi'nin 11. haftasında Tebriz kentindeki Bonyan Diesel Stadyumu'nda Chadormalou ekibi ile karşı karşıya geldi.

Chadormalou'yu 3-1 yenen Traktör, ligde üçüncü sıraya yükseldi.

