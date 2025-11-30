Siyonist kaynaklar: İran'ın askeri gücü Tel Aviv'de endişe yaratıyor

El Cezire’ye göre, Siyonist rejim medyası, bu rejimdeki bir güvenlik kaynağına dayanarak, İran’ın silah ve askeri gücünün Tel Aviv güvenlik servislerini endişelendirdiğini itiraf etti.

Habere göre, Siyonist kaynaklar İran’ın askeri güçlerini artırma hızının Siyonist rejim için kaygı verici olduğunu vurguladı.

Daha önce de Yediot Aharonot gazetesi, İran’ın füze kapasitesini yüksek bir hızla güçlendirdiğini bildirmişti.

12 günlük dayatılan savaş sırasında, İran’ın işgal altındaki topraklara yönelik misilleme amaçlı füze saldırılarında, Siyonist rejimin gizli istihbarat merkezleri ve biyolojik laboratuvarları da dahil olmak üzere önemli ve hassas bölgeler hedef alınmıştı.