İran, ABD'nin Venezuela hava sahasını kapatma planını kınadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bunu uluslararası hukuk normları ve temel kurallarının açık bir ihlali olarak kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasını, uluslararası hukuk normları ve temel kurallarının özellikle uluslararası hava taşımacılığına ilişkin düzenlemelerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve bu eylemi kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin Venezuela’nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı provokatif ve yasa dışı eylemlerinin devamı niteliğindeki bu adımını keyfi bir girişim ve uluslararası havacılık güvenliği ile emniyetine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir tehdit olarak tanımlarken bu eylemin hukuk düzeni, uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

