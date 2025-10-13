  1. Ekonomi
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Azerbaycan’da

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık, Kuzey-Güney Koridoru ve bölgesel işbirliğini görüşmek üzere bakü’ye gitti.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı ve İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Ferzane Sadık, bu sabah Bakü’ye gitti.

Bu ziyaret kapsamında, İran, Azerbaycan ve Rusya heyetleriyle ulaşım, enerji ve gümrük alanlarında çok taraflı toplantılar yapılması planlanıyor. Ayrıca bakanın programında, İran ve Azerbaycan sınır koridorlarının incelenmesi de bulunuyor.

Üçlü toplantılarda, Kuzey-Güney Koridoru’nun batı kolunun geliştirilmesi için altyapı çalışmaları ele alınacak. Üç ülke arasındaki sınır geçiş süreçleri; geçişlerin kolaylaştırılması, gümrük meseleleri ve yük kapasitesinin artırılması gibi konular görüşülecek.

