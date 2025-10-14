Trump: Gazze anlaşmasının ikinci aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasının başladığını bildirdi.

Trump, Gazze'de ölen Siyonist esirlerin cenazelerinin anlaşmaya göre teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail işgal güçleri, bugün Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesine ilişkin ateşkes anlaşması kapsamında, elinde tuttuğu 45 Filistinli şehidin cenazesini teslim etti.

Anlaşmaya göre, Gazze’den teslim edilen her bir Siyonist cenazeye karşılık, 15 Filistinli şehidin cenazesi teslim edilecek.

İşgal güçleri, son iki yıl içinde yüzlerce Filistinli şehidin cenazesini elinde tutmuştu. Bunların arasında, hapishanelerde işkence altında infaz edilen esirlerin cenazeleri de bulunuyor ve bu kişilerin akıbeti uzun süre gizli tutulmuştu.

Anlaşma, ABD Başkanı Trump tarafından sunulan plan temelinde hazırlanmış olup şu maddeleri içeriyor:

Savaşın tamamen durdurulması,

İsrail ordusunun kademeli olarak Gazze’den çekilmesi,

Eşzamanlı esir takası,

Gazze’ye insani yardımların derhal girişi.