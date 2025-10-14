  1. Siyaset
İran’dan Gazze ateşkesini ihlal eden Siyonist rejime tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze anlaşmasına rağmen Filistinlileri hedef alan Siyonist rejimin saldırı eylemlerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze anlaşmasına rağmen Filistinlileri hedef alan Siyonist rejimin saldırılarını kınadı.

Bekayi, ateşkesin garantörlerinden Siyonist suçların son bulması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Bekayi, Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı, Filistinlilerin evleri ile zeytinliklierinin yıkılmasını da sert bir şekilde kınadı.

Tel Aviv rejiminin, Filistinlilere karşı suç eylemlerini sürdürmek için bu fırsatı kötüye kullanacağını belirten Bekayi, Siyonist İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarına karşılık ateşkes garantörlerinin herhangi bir eylemsizliğinin sonuçları konusunda uyardı.
 

