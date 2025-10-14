Erbil kentinde Farsça öğretim merkezi açıldı

Rudaw'a konuşan İran’ın Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, Erbil kentinde Farsça öğretim merkezi açıldığını duyurdu.
Esedi, bu merkezin İran ve IKBY arasındaki kültürel işbirliğini artırma doğrultusunda açıldığını söyledi.
Farsça, yüzyıllar boyunca Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu'da prestijli bir kültür dili olmuştur.
İran sınırlarının dışında Farsçayı yabancı dil olarak öğretim sorumluluğunu taşıyan SAADİ kuruluşu Fars dili ve edebiyatı öğretiminin gelişmesinde önemli adımlar atmaktadır.
