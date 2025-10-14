Madagaskar'da ordu iktidarı ele geçirdi

Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi, ordu komutanı Albay Michael Randrianirena'yı ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak atadı.
Ordunun iktidarı ele geçirdiğini ilan eden Randrianirena, "Z Kuşağı" protestocularını destekledi.
Yüksek Anayasa Mahkemesi, askeri darbeden sonraki 60 gün içinde seçimlerin yapılmasını istedi.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, protestoların ve askeri darbenin ardından ülkeyi terk etmişti.
Parlamentodaki muhalefetin lideri Siteny Randrianasoloniaiko Reuters'a yaptığı açıklamada, Rajoelina'nın ordu birliklerinin isyan ederek protestoculara katılmasının ardından Pazar günü Madagaskar'dan ayrıldığını söyledi.
