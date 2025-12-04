Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan merkezli televizyon kanalı India Today’e verdiği röportajda Ukrayna'daki mevcut çatışma ve çözüm yolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, çatışmanın başlangıcından doğrudan Rusya’nın sorumlu tutulamayacağını, esasen bu çatışmanın Batı’nın stratejik hamleleri doğrultusunda Ukrayna aracılığıyla başlatıldığını dile getirdi.

Putin, Moskova’nın başından beri diplomatik yollarla çözüm arayışında olduğunu belirterek, "Rusya olarak biz, Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak üzerimize yönlendirdiği bu savaşı durdurmak istiyoruz" dedi.

Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun savaşın başlangıcı değil, onu sona erdirme girişimi olduğunu vurguladı.

Putin, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediğini vurgulayarak, “Trump’ın bu savaşın insani gerekçelerle de olsa hızlı bir şekilde son bulmasını istediğinden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Rus lider ayrıca, bölgesel ve küresel düzeyde güç dengelerinin değişmekte olduğunu belirterek, dünyadaki güç yapısının değiştiğini, yeni güç dengelerinin ortaya çıktığını ve büyük ülkeler arasındaki istikrarın hem ikili ilişkiler hem de uluslararası sistemde ilerleme için temel teşkil ettiğini vurguladı.

Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Dünyadaki güç dengesi değişiyor, yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor.

Büyük ülkeler arasında istikrarın sağlanması büyük önem taşıyor, bu hem ikili ilişkiler hem de uluslararası sistemde ilerleme için temel teşkil ediyor.

Rusya, Batı'nın Ukrayna eliyle kendisine karşı başlattığı savaşı sona erdirmek istiyor.

Trump, Ukrayna'daki çatışmanın insani nedenler de dahil olmak üzere hızlı bir şekilde sona ermesini istiyor.

Amacımız zafer değil, ulusal çıkarları ve halkı korumaktır.

Kiev yönetimi Neo-nazi bir zihniyeti andırıyor.

Bu savaşı başlatan Rusya değil; Batı, 2014’teki darbenin arkasındaydı.

Kiev yönetimi kendini çıkmaza soktu.

Donbass’tan Ukrayna’ya gitmek isteyen sivillerin önünü hiçbir zaman tıkamadık.

NATO’nun 1990’larda verdiği, doğuya doğru genişlemeyeceği sözünün tutulmasını istiyoruz.

Özel Askeri Operasyon, çatışmanın başlangıcı değil, onu sona erdirme girişimidir.

Batı, Ukrayna’yı kullanarak Rusya’ya karşı savaş başlattı.

Moskova, Ukrayna’daki durumu sekiz yıl boyunca barışçıl yollarla çözmeye çalıştı.

Birçok Amerikan şirketi Rusya'ya geri dönmek istiyor

Rusya ile Hindistan arasında enerji alanındaki iş birliği, Ukrayna’daki gelişmelerden veya dış etkenlerden bağımsız şekilde sürüyor.

Hindistan, Rusya'nın savunma alanındaki güvenilir ortaklarından biridir.

Her iki ülke arasında yapay zeka gibi geleceğe dönük çok sayıda kapsamlı iş birliği alanı mevcut

Rus ve Hint şirketleri, Ukrayna çatışmasından önce de sağlam ticari ilişkiler tesis etmişti.

Kaynak: Sputnik