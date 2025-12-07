Zarif: İran Avrupa'ya güvenmiyor

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Doha Forumu'ndaki soru-cevap panelinde şunları söyledi:

Bu görüşmelerin ardından Zarif, Trita Parsi'nin "Avrupa Birliği'nin ABD ile İran arasında gerginlik azaltma konusundaki geleneksel tutumu göz önüne alındığında, bu blok şimdi İran'a karşı nasıl bir tutum sergiliyor?" sorusuna yanıt olarak, "İran'daki herkes Avrupa'ya olan güvenini kaybetti, çünkü Avrupa, ABD'yi kendi aleyhine memnun etmek için çalıştı." dedi.

"Avrupa'nın uluslararası yaptırımları yeniden tesis etmek için İran'a karşı anlaşmazlık çözüm mekanizmasını harekete geçirme hakkı yoktu, ancak bu konuda ABD'nin emirlerine uydu." diyen Zarif, şöyle devam etti: "Avrupalılar, ABD'nin aksine, nükleer anlaşmanın hâlâ bir üyesi oldukları için en önemli rolü oynayabilirlerdi. Avrupa, nükleer anlaşmanın 36. maddesini devreye sokarak ne kazandı? Kesinlikle hiçbir şey. Dün yayınlanan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne göre, Avrupa demokrasi için daha büyük bir tehdit gibi görünüyor."

Avrupa'ya tavsiyelerde bulunan Zarif, "Avrupalı ​​dostlarımıza ve Amerika'nın kendi çıkarlarını desteklediğini düşünen diğerlerine tavsiyem, bu rüyadan uyanmaları ve Amerika'nın sadece kendi çıkarlarını destekleyeceğini, 'Önce İsrail' politikasına inananların her zaman kendi çıkarlarından çok İsrail'in çıkarlarını tercih edeceğini görmeleridir." ifadelerini kullandı.