Batı Afrika ülkesi Benin'de askeri darbe yapıldı

Benin'de bir askeri darbe gerçekleştirildiği bildirildi.

Darbenin, başkent Porto-Novo'da Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un konutuna yapılan bir saldırıyla başladığı ifade edildi.

Devlet televizyonuna çıkan bir grup asker hükümetin feshedildiğini duyurdu.

Kendilerini "Yeniden Kuruluş için Askeri Komite" olarak adlandıran grup Pazar günü cumhurbaşkanının ve tüm devlet kurumlarının görevden alındığını ilan etti. Darbeyi gerçekleştiren cuntanın liderinin Yarbay Pascal Tigri olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Patrice Talon 2016'dan beri iktidardaydı ve önümüzdeki Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra görevi bırakmaya hazırlanıyordu.

Söz konusu askeri darbe Batı Afrika'da bu yıl ikinci, 2020'den bu yana ise altıncı darbe olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Mepa News