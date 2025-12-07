  1. Siyaset
7 Ara 2025 15:31

İran'dan Sudan'daki sivillere yönelik katliamlara kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sudan’ın Güney Kordofan eyaletindeki Kaloni bölgesinde savunmasız sivillere yönelik katliamı kınadı.

Bekayi, Sudan’daki vahim insani durum ve masum insanların defalarca katledilmesine karşı uluslararası toplumun sessizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, uluslararası topluma, Sudanlı mültecilere acil insani yardım göndermek ve Sudan’da yabancı müdahalelerini durdurmak, ayrıca ülkedeki isyancılara silah sevkiyatını engellemek için ciddi ve etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

