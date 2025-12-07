FIFA, Trump için barış ödülünü neden icat etti?

Mehr Haber Ajansı: Nobel Barış Ödülü’ne ulaşamayan Donald Trump, futbol tarihinin en şaşırtıcı ve tartışmalı anlarından birinde, FIFA’nın Washington’daki Kennedy Center’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası kura çekimi töreninde, ilk “FIFA Barış Ödülü”nün sahibi oldu. Bu olay, yalnızca birkaç saat içinde tüm dünyada alay, öfke ve şaşkınlık dalgası yarattı.

Daha önce var olmayan, adı bile ilk kez bu törende duyurulan bu ödülün ne belirli bir kriteri, ne de bir değerlendirme süreci vardı; hatta bazı üst düzey FIFA yetkililerine göre, FIFA Konseyi’nin bilgisi veya onayıyla da oluşturulmamıştı. Bu nedenle birçok kişi, bu ödülü bir takdir değil, FIFA’nın Beyaz Saray’a siyasi hizmetinin yeni bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Ortaya birdenbire çıkan bilinmeyen bir ödül

Törenin başında, abartılı bir üslupla hazırlanan bir videoda, “FIFA Barış Ödülü”nün her yıl barış alanında “istisnai” bir başarıya imza atan kişiye verileceği duyuruldu. Ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump’ı sahneye davet ederek büyük bir coşkuyla bir madalya taktı; Infantino madalyanın “Trump’ın istediği her yere takabileceği” bir ödül olduğunu söyledi. Trump’ı “beş milyar futbol taraftarının temsilcisi” olarak nitelendiren Infantino, onun böyle bir onuru “tamamen hak ettiğini” iddia etti. Trump da sahneye çıkıp madalyayı boynuna takarken, daha önce defalarca dile getirdiği “sekiz savaşı bitirdim” ve “milyonlarca insanın hayatını kurtardım” gibi iddialarını tekrarladı.

Ancak dünya kamuoyu için şaşırtıcı olan yalnızca Trump’ın sözleri değildi; asıl inanılmaz olan, hiçbir mekanizma, kriter veya idari şeffaflık olmadan, bir anda barış ödülü yaratılması ve bunun uluslararası gerilimler ve askeri operasyonlarla anılan bir başkana verilmesiydi.

Dünyada öfke dalgası: Alaydan şoka uzanan tepkiler

Küresel tepki neredeyse anında ve çok sert oldu. Sosyal medya, bu ödülle ilgili eleştiri dolu mesajlarla doldu ve kullanıcılar bu kararı “siyasi bir komedi”, “barış kavramına hakaret” ve “siyasi rüşvet” olarak nitelendirdi. Birçok kişi, FIFA’nın Trump’ı memnun etmek için “ödül icat ettiğini” yazdı; hatta bazıları bunu alaycı bir dille “çocuğa şeker vermek” olarak tanımladı. Medya figürleri ve uluslararası aktivistler de bu ödülü Trump'ın imajını aklamak için düzenlenmiş bir araç olarak gördü ve FIFA’nın tamamen siyasallaştığının yeni bir kanıtı olarak değerlendirdi. Tepkilerin yoğunluğu öyle büyüktü ki ödülün adı birkaç saat içinde küresel gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu ve FIFA’nın yıllardır savunduğu “siyasetten bağımsızlık” iddiasının ikiyüzlülüğünü gösterdiği ifade edildi.

FIFA’nın siyasal tarafsızlık kurallarıyla açık çelişkisi

FIFA, yıllarca oyuncuları yalnızca Gazze savaşıyla ilgili bir cümle yazdıkları veya savaş mağdurlarıyla dayanışma gösterdikleri için cezalandırmıştı. Ancak şimdi aynı FIFA, ABD’de seçimlerin en gergin döneminde, “barış” adı altında bir ödülü, deniz saldırıları, İran’a yönelik tehditler, Gazze savaşında İsrail’e koşulsuz destek ve sert göç politikaları nedeniyle insan hakları örgütleri tarafından sıkça eleştirilen bir başkana veriyordu. Analistlerin çoğu bu durumu “çifte standart” olarak değerlendirdi: Futbolcular en küçük siyasi ifadeden men edilirken, FIFA yöneticileri en üst düzeyde siyasi gösteriler yapabiliyordu.

Trump-Infantino siyasi ilişkisi

Infantino’nun Trump’la yakın ilişkisi yıllardır medya gündeminde yer alıyor. Onun ABD’deki siyasi etkinliklere sık katılımı, Trump ile Beyaz Saray’daki birçok görüşmesi ve Trump’a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğine dair açık destekleri, iki isim arasında siyasi bir bağ olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bazı FIFA iç kaynakları, Trump’ın Nobel beklentisinin boşa çıkmasının ardından yeni bir ödül yaratılması için baskılar olduğunu ve Infantino’nun bu başarısızlığı “telafi etmek” istediğini ileri sürdü. Bu ilişki birkaç ay önce daha da dikkat çekmişti; Trump’ın herhangi bir resmi rolü olmamasına rağmen, Kulüpler Dünya Kupası’nın final töreninde sahnede durması ve Infantino’nun ona “hatıra” olarak fazladan madalya vermesi geniş yankı uyandırmıştı.

İnsan hakları eleştirileri ve uluslararası sonuçlar

Tepkiler yalnızca sosyal medyada sınırlı kalmadı. İnsan hakları aktivistleri, araştırmacılar ve uluslararası kuruluşlar, bu ödülün verilmesini “politik aklama” ve “barış kavramının kötüye kullanılması” olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler’in eski bir yetkilisi, bu ödülü “tam bir düşüklük” olarak tanımladı ve FIFA’nın İsrail’in işlediği suçlara karşı sessiz kaldıktan sonra şimdi sahte bir ödül yaratmakla Trump’ın imajını temize çıkarmaya çalıştığını söyledi. Birçok kişi, Trump’ın Karayipler’deki deniz saldırılarından İran’a yönelik askeri emirlerine ve göçmen karşıtı politikalara kadar yaptığı eylemlerin barış kavramıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı ve onun seçilmesinin yalnızca bir mesaj verdiğini belirtti: FIFA, ABD hükümeti ile politik ilişkilerini korumak için iddia ettiği ilkelerinden vazgeçmeye hazırdır.

FIFA’nın tarafsızlığının çöküşü

FIFA yıllardır yolsuzluk, rüşvet ve devletlerin etkisi altında kalıyor ve Infantino’nun son hamlesi, bu örgütün meşruiyetine bir darbe daha vurdu. Analistler, FIFA’nın artık kurulduğu temel ilkelerden uzaklaştığını ve böyle bir ödül vermesinin, “futbol siyasetsizdir” sloganının artık boş ve reklam amaçlı bir ifade haline geldiğini gösterdiğini söylüyor. Bazıları, barış ödülünün bir takdir aracı değil, politik ilişkileri güçlendirme ve Washington’ın hoşnutluğunu kazanma çabası olduğunu düşünüyor; zira 2026 Dünya Kupası’nın ev sahipliği ve FIFA’nın finansal projelerinin önemli bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak ABD hükümetiyle işbirliğine bağlı.

Sonuç

FIFA Barış Ödülü’nün, “futbolun birleştirici gücünün” sembolü olması amaçlanmıştı, ancak pratikte FIFA’nın politikleşmesini ve bir başkanın imajını aklama çabasını açıkça ortaya koyan bir gösteriye dönüştü. Bu ödül yalnızca Trump’a itibar kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda FIFA’yı yeni bir skandalın merkezine yerleştirdi; bir yandan oyuncuları insani bir slogan yüzünden cezalandıran bir organizasyonun, yöneticiler düzeyinde güçlülerin politikalarının bir aracı haline nasıl gelebileceğini bir kez daha gösterdi. Sonuç olarak, bu ödül barışın sembolü olmaktan ziyade, sporun politik amaçlar için kullanılmasının ve günümüz siyasetle dolu dünyasında barış kavramının yozlaştırılmasının bir göstergesi oldu.