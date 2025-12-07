Hamas’tan şartlı silahsızlanma mesajı

Ma'an’ın aktardığına göre، Gazze’deki Hamas Hareketi Başkanı Halil el-Hayye, hareketin ancak İsrail rejiminin işgalinin tamamen sona ermesi durumunda silahlarını teslim edeceğini vurguladı.

El-Hayye, böyle bir durumda Hamas’ın gelecekte Gazze Şeridi’ni yönetecek olan (Filistin devletine bağlı) bir hükümete silahlarını teslim etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hamas’ın Gazze’deki lideri, “Bizim silahlarımızın varlığı, işgalin varlığıyla bağlantılıdır. Eğer işgal sona ererse, silahlarımızı Filistin devletine teslim ederiz” dedi.

El-Hayye’nin ofisi, Fransa Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, onun “devlet” derken Filistin devletini kastettiğini belirtti.

Silah meselesinin hâlâ Filistinli gruplarla ve arabulucularla yapılan görüşmelerde ele alındığını söyleyen El-Hayye, Hamas’ın sınırları ve ateşkes anlaşmasını denetleyecek uluslararası güçlerle çalışmaya olumlu baktığını ifade etti.