Meclis Başkanı Galibaf’tan İran adaları üzerindeki iddialara tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis’in açık oturumu öncesi yaptığı konuşmasında, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin son bildirisine ilişkin olarak, İran’a ait Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adaları hakkında dile getirilen temelsiz ve asılsız iddiaları kesin bir şekilde kınadı.

Meclis Başkanı Galibaf, başka ülkelerin teşvikiyle dile getirilen bu asılsız ve gülünç iddiaların, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesine ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu belirtti.

Galibaf konuşmasında, “Komşularımıza tavsiyemiz, İran milletinin toprak bütünlüğünü ve İran’ın ayrılmaz bir parçası olan Fars Körfezi’ndeki adaları savunma kararlılığını sınamamalıdır” ifadesini kullandı.

Galibaf, İran’ın her zaman istikrarın sağlanması, barışın genişletilmesi ve iyi komşuluk ilkelerine bağlılık arayışında olduğunu, komşularından da aynı yaklaşımı beklediklerini ifade etti.