12 günlük savaş medeniyetlerin karşı karşıya gelişiydi

İran’a karşı dayatılmış 12 günlük savaşın boyutlarını değerlendiren Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, bu savaşı askeri bir çatışmanın ötesinde oldyğunu belirterek, “Bu savaş, medeniyet ve söylem düzeyinde bir mücadeleydi; direniş kimliği ile kötülük kimliğinin karşı karşıya gelişiydi. Batılı düşünce merkezleri bile bu alanda Siyonist rejimin yenildiğini ve direniş söyleminin yeniden canlandığını itiraf ediyor” dedi.

İran’ın akıllı ve teknolojik savaşlarda elde ettiği yeni güce işaret eden Tuğgeneral Naini, “Bugün düşmanın hassas merkezleri hedef alınıyorsa, bu İran hava-uzay güçlerinin bilgi üstünlüğü ve hassasiyetinin göstergesidir. Siyonist rejimin ekonomik veri merkezlerinden biri olan 32 katlı bir binanın tam isabetle vurulması mesajı çok nettir; bu, yok edici güç, nüfuz kabiliyeti ve füze isabet seviyesinin öyle bir noktaya ulaştığını gösteriyor ki, Batı’nın en gelişmiş savunma sistemleri bile buna karşı koyamamaktadır” ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, Batı’daki araştırma merkezlerinin ve Siyonist rejim medyasının rejimin son durumu hakkındaki değerlendirmelerine de değinerek, “Kendi açıklamalarına göre rejime verilen askeri, güvenlik ve psikolojik zarar, ilan edilenden çok daha ağırdır. Açıklanan bilgilere göre öldürülen askeri ve güvenlik personeli sayısı fazladır ve birçok hayati merkez hasar görmüştür” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Naini, “Siyonist rejimin tüm savunma sistemleri, ABD ve NATO’nun doğrudan desteğiyle bu sahada devreye sokuldu ancak sonuç, Devrim Lideri’nin önceden öngördüğü gibi oldu; rejim büyük bir hesap hatası yaptı ve bunun sonuçları devam edecektir” diye kaydetti.

İran’ın savunma kapasitesi ve küresel emperyalizm cephesiyle karşı karşıya geliş biçimine de değinen Tuğgeneral Naini, “12 günlük savaş sırasında, İran’dan bir füze fırlatıldığında Irak, Ürdün, Suriye ve işgal altındaki topraklar üzerinde 250’den fazla savaş uçağı onu engellemek için havalandı. Tüm hava üssü, radar merkezi, Amerikan siteleri ve bölgedeki gemiler tek bir savunma ağı oluşturmuştu. Ancak İran’ın ilk füzesi tam isabetle hedefini vurdu ve İran’ın füze gücünü emperyalizm cephesine gösterdi” dedi.

Tuğgeneral Naini ayrıca, “Geçen yıl Şubat ayından itibaren savaşın çıkacağı kesin görülüyordu ve birlikler tatbikat ve savaş düzenine geçmişti. İşte bu hazırlık, bize İran’ın üstünlüğünü ve ülkenin caydırıcılık kabiliyetini pekiştirme ve düşmanın hedeflerine ulaşmasını engelleme imkanı verdi” ifadelerinde bulundu.