Zarif: İsrail İran'ın gücünü hafife aldı

Zarif, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İran’ın İsrail ile çatışma istemediğini ancak saldırıya uğradığında karşılık verecek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Zarif, "İran, İsrail ile herhangi bir çatışma arayışında değil" dedi.

Siyonist rejimin İran’la girdiği son çatışmanın “yanlış hesaplamalardan" kaynaklandığını savunan Zarif, İsrail’in İran’ın direncini hafife aldığını ifade ederek, “Siyonistler bu saldırganlığa yanlış hesaplamalarla girdi ve sonunda İran halkının direncinin onların hedeflerine ulaşmasını engelleyeceğini anladılar. Savaşı bitiren de İran halkının bu güçlü duruşu oldu” ifadelerini kullandı.

Yeni bir saldırıda İran’ın "meşru müdafaa hakkını devreye sokacağını" dile getiren Zarif, "İsrail'in, İran'a tekrar saldırmaması, Tel Aviv rejimi için en iyi seçenek olur" değerlendirmesinde bulundu.